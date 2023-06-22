Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Фреда

Бразильский полузащитник Фред Сантос, который выступает за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, в подписании южноамериканского футболиста заинтересован лондонский «Фулхэм». Руководство «дачников» сделало предложение «красным дьяволам» по трансферу игрока. Столичный клуб готов заплатить за Фреда 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 35 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.