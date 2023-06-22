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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Фреда

22 Июня 2023 • 08:23 Комментировать

Бразильский полузащитник Фред Сантос, который выступает за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, в подписании южноамериканского футболиста заинтересован лондонский «Фулхэм». Руководство «дачников» сделало предложение «красным дьяволам» по трансферу игрока. Столичный клуб готов заплатить за Фреда 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в 35 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
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