Клуб АПЛ готов купить Мане у «Баварии»

Звездный нападающий Садио Мане может покинуть мюнхенскую «Баварию» в текущее трансферное окно. Как информирует Bild, у сенегальского вингера есть вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге.

В услугах африканского игрока заинтересован «Ньюкасл», который намерен усилиться перед возвращением в Лигу чемпионов. По итогам прошлого сезона «сороки» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Бавария» готова расстаться с Мане, контракт которого рассчитан до лета 2025 года. Мюнхенский клуб готов выслушать предложения.

В минувшем сезоне Садио провел 38 поединков, в которых отметился 12 голами и шестью ассистами.