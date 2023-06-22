Фердинанд назвал игрока, которого должен подписать «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какого футболиста нужно подписать «красным дьяволам». Его выбор пал на полузащитника сборной Франции и мадридского «Реала» Орельена Тчуамени.

«В «Реале» он вряд ли станет твердым игроком стартового состава. Думаю, он Орельен там лишний. Но для «Манчестер Юнайтед» это было бы серьезное усиление», - рассказал Фердинанд на своем подкасте.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Тчуамени со стороны «Ливерпуля».

В прошлом сезоне полузащитник провел 50 матчей за «сливочных», в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до 2028 года.