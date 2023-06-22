«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Маунту

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток заполучить полузащитника сборной Англии и лондонского «Челси» Мэйсона Маунта. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время манкунианская сторона сделает новое предложение по трансферу игрока.

Ранее «пенсионеры» отклонили предложение «красных дьяволов» в размере 58 миллионов евро. Лондонский клуб планирует выручить с трансфера полузащитника порядка 70-75 миллионов.

Маунт является воспитанником академии «Челси». За основную команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Мэйсон сыграл 24 матча в АПЛ, отметившись тремя голами и двумя ассистами.