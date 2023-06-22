Ван де Бек предложен клубу Серии А

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.

«Красные дьяволы» не имеют планов на нидерландца, поэтому хотели бы отправить его в другой клуб. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, 26-летний игрок предложен «Роме» – речь идёт об аренде. Римский клуб не видит ван де Бека приоритетным вариантом на рынке, но в ближайшие дни изучит возможность подписания.

Донни ван де Бек провёл всего десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах минувшего сезона. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 13 млн евро.