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Ван де Бек предложен клубу Серии А

22 Июня 2023 • 01:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Италии.

«Красные дьяволы» не имеют планов на нидерландца, поэтому хотели бы отправить его в другой клуб. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, 26-летний игрок предложен «Роме» – речь идёт об аренде. Римский клуб не видит ван де Бека приоритетным вариантом на рынке, но в ближайшие дни изучит возможность подписания.

Донни ван де Бек провёл всего десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах минувшего сезона. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 13 млн евро.

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Рома Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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