Маунт снова отказался продлевать контракт с «Челси», клуб готов снизить трансферный запрос

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт настроен продолжить карьеру в другом месте.

Совсем недавно представители 24-летнего игрока вновь обсудили ситуацию с клубом, заявив о нежелании подписывать новый договор, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение истекает в следующем году, и «Челси» готов снизить трансферный запрос по Маунту до 70-75 млн евро. Ожидается, что в скором времени «Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение.

Напомним, что прежде «Челси» планировал заработать на продаже Мэйсона Маунта более 80 млн евро – «красные дьяволы» не готовы платить такую сумму, как и другие потенциальные покупатели.