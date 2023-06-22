Названы условия контракта Тонали с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали готов перейти в «Ньюкасл».

Английский клуб вот-вот урегулирует все детали трудового договора с 23-летним итальянцем, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Игрок получил от «сорок» выгодное предложение: он будет зарабатывать около 8 млн евро за сезон плюс 2 млн в виде бонусных надбавок. Соглашение рассчитано до 2029 года. Как стало известно ранее, «Милан» заработает на продаже футболиста от 70 млн евро. Сейчас клубы продолжают обговаривать структуру сделки и бонусных выплат.

Сандро Тонали выступает за «Милан» с 2020 года. В общей сложности он отыграл 130 матчей в цветах «россонери».