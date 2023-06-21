Стало известно, почему «Ньюкасл» переключился с Бареллы на Тонали

«Ньюкасл» планировал подписать Николо Бареллу, но сделал выбор в пользу Сандро Тонали.

Именно хавбек «Интера» был приоритетной целью для «сорок», однако, как сообщает Sky Sport, английский клуб решил выйти из переговоров из-за завышенного запроса «нерадзурри». Теперь «Ньюкасл» сосредоточен на покупке другого итальянского полузащитника – Сандро Тонали из «Милана». По некоторым данным, стоимость сделки по 23-летнему футболисту «россонери» составит 70-75 млн евро. Сам игрок уже одобрил переход.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Николо Бареллы в 75 млн евро, а Сандро Тонали – в 50 млн.