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«Ливерпуль» предложил около 65 млн евро за игрока «Реала» слухи

21 Июня 2023 • 23:26 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени по-прежнему интересен «Ливерпулю».

Французский футболист мог пополнить ряды мерсисайдцев ещё прошлым летом, но «Реалу» удалось выиграть конкуренцию за хавбека. Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на El Nacional, «Ливерпуль» предпринял новую попытку подписать Тчуамени. Английский гранд предложил «Реалу» почти 65 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции значительно дороже – в 85 млн евро. В прошлом году Орельен Тчуамени перешёл в «Реал» из «Монако» за 80 млн евро, заключив контракт до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Орельен Тчуамени
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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