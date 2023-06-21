«Манчестер Юнайтед» может не успеть договориться с де Хеа до истечения его нынешнего контракта

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может ненадолго стать свободным агентом.

Текущий договор испанца истекает в конце месяца. В настоящий момент будущее 32-летнего игрока остаётся неопределённым – сторонам ещё предстоит согласовать некоторые детали сделки. По сведениям журналиста Дана Шелдона, «Манчестер Юнайтед» может не успеть договориться с де Хеа до 30 июня, когда подойдёт к концу срок действий нынешнего контракта. Впрочем, в клубе спокойны на этот счёт и не видят в данном обстоятельстве проблем.

Давид де Хеа представляет цвета «красных дьяволов» с 2011 года. В прошедшем сезоне он провёл 58 матчей во всех турнирах, пропустив 61 гол.