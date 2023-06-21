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«Челси» заплатит больше 35 млн евро за форварда «Вильярреала»

21 Июня 2023 • 21:25 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон с высокой вероятностью станет игроком «Челси».

Как известно, лондонцы были готовы выплатить 35 млн отступных, которые прописаны в контракта сенегальца. По информации Telegraph, трансфер обойдётся «Челси» чуть дороже. Руководство «синих» настроено оптимистично, сделка может быть завершена уже к концу нынешней недели. Сам 22-летний футболист уже принял контрактные условия английского клуба, о чём сообщалось ранее.

Николас Джексон отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 38 встречах за «Вильярреал» во всех турнирах прошедшего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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