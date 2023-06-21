«Челси» заплатит больше 35 млн евро за форварда «Вильярреала»

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон с высокой вероятностью станет игроком «Челси».

Как известно, лондонцы были готовы выплатить 35 млн отступных, которые прописаны в контракта сенегальца. По информации Telegraph, трансфер обойдётся «Челси» чуть дороже. Руководство «синих» настроено оптимистично, сделка может быть завершена уже к концу нынешней недели. Сам 22-летний футболист уже принял контрактные условия английского клуба, о чём сообщалось ранее.

Николас Джексон отметился 13 забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 38 встречах за «Вильярреал» во всех турнирах прошедшего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.