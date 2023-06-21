«Ньюкасл» близок к подписанию Тонали, игрок дал согласие на переход

«Ньюкасл» намерен оформить дорогостоящий трансфер полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что клубы не могут согласовать сумму сделки, однако «сороки» готовы сделать улучшенное предложение. По информации инсайдера Николо Скиры, в «Ньюкасле» уверены, что переговоры с «Миланом» завершатся успехом. Цена вопроса составит порядка 70-75 млн евро. С 23-летним итальянцем уже согласованы условия личного контракта.

Сандро Тонали провёл 48 матчей за команду Стефано Пиоли в минувшем сезоне во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и десять результативных передач.