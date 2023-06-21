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«Ньюкасл» близок к подписанию Тонали, игрок дал согласие на переход

21 Июня 2023 • 21:02 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

«Ньюкасл» намерен оформить дорогостоящий трансфер полузащитника «Милана» Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что клубы не могут согласовать сумму сделки, однако «сороки» готовы сделать улучшенное предложение. По информации инсайдера Николо Скиры, в «Ньюкасле» уверены, что переговоры с «Миланом» завершатся успехом. Цена вопроса составит порядка 70-75 млн евро. С 23-летним итальянцем уже согласованы условия личного контракта.

Сандро Тонали провёл 48 матчей за команду Стефано Пиоли в минувшем сезоне во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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