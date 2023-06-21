Эндрю Робертсон: Макаллистер — отличное усиление для «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о хавбеке Алексисе Макаллистере, который недавно присоединился к мерсисайдцам.

«Это великолепный игрок, который не перестает прогрессировать. Конечно, это отличное усиление, ведь я давно хотел, чтобы он перешел к нам. У Макаллистер есть все, чтобы помочь «Ливерпулю», — приводит слова Робертсона Sky UK.

Напомним, этим летом «Ливерпуль» приобрел 24-летнего аргентинца у «Брайтона». В минувшем сезоне Макаллистер появился на поле в 35 матчах Английской премьер-лиги, в которых десять раз смог огорчить своих соперников. Кроме того, на счету хавбека два ассиста.