Бербатов выделил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил перспективы «красных дьяволов» в предстоящем сезоне чемпионата Англии.

«Эрик тен Хаг вместе с командой должен вести борьбу за трофей. Конечно, тягаться с «Манчестер Сити» непросто, но у и команды Гвардиолы не будет легкой прогулки. Думаю, «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль» тоже будут бороться за золото», — приводит слова Бербатова Betfred.

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив лондонский «Арсенал» (2-е место) на финише турнира. «Манчестер Юнайтед» стал обладателем бронзовых медалей.