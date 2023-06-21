​Керк уведомил «Локомотив» о приостановке контракта

Нападающий Джирано Керк принял решение о приостановке контракта с «Локомотивом». Об этом решении 27-летний нидерландец уже уведомил клуб.

«Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта», - комментарий из клуба приводит телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

В январе текущего года Керк перебрался в «Антверпен» на правах аренды. Что касается «Локомотива», то контракт форварда в Москве рассчитан до конца сезона 2024/2025. За «железнодорожников» Джирано провёл 51 матч, в которых забил 8 голов.

Портал transfermarkt оценивает 27-летнего Джирано Керка в 4 миллиона евро.