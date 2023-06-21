«Челси» может выручить за Кулибали и Менди 40 млн евро

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился новой информацией относительно переезда в Саудовскую Аравию двух игроков «Челси». Речь идёт о сенегальских футболистах – защитнике Калиду Кулибали и голкипере Эдуаре Менди.

По информации Романо, «синие» могут получить за обоих игроков 40 млн евро.

«Готовятся документы как для Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль», так и для Эду Менди в «Аль-Ахли» (Джидда). Их агент Рамадани работает над сделкой в Лондоне. «Челси» может получить около 40 млн евро за обоих», - пишет Романо в соцсетях.

«Аль-Хиляль» согласовал трансфер Кулибали