​«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Монако»

Похоже, «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке проиграл борьбу за подписание защитника Кима Мин Джэ. Поговаривают, что кореец близок к трансферу в мюнхенскую «Баварию». Теперь «красные дьяволы» переключились на другого кандидата – на Акселя Дисаси из «Монако». Как сообщает L’Equipe, в ближайшее время с 25-летним футболистом поговорит лично рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Акселя Дисаси в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 49 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.