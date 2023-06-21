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​«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Монако»

21 Июня 2023 • 19:22 Комментировать

Похоже, «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке проиграл борьбу за подписание защитника Кима Мин Джэ. Поговаривают, что кореец близок к трансферу в мюнхенскую «Баварию». Теперь «красные дьяволы» переключились на другого кандидата – на Акселя Дисаси из «Монако». Как сообщает L’Equipe, в ближайшее время с 25-летним футболистом поговорит лично рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Акселя Дисаси в 25 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 49 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Манчестер Юнайтед Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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