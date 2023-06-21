Опорником «Арсенала» Парти заинтересовались в Саудовской Аравии

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях рапортует, что полузащитником лондонского «Арсенала» Томасом Парти заинтересовались неназванные клубы из Саудовской Аравии.

«Клубы из Саудовской Аравии готовы заплатить «Арсеналу» 40 млн евро в рассрочку за него. Он конкретный вариант для них, его уход возможен. У стороны игрока пока нет решений о будущем, также у него есть варианты из Европы», - пишет Романо.

Напомним, что Парти перебрался в Лондон из мадридского «Атлетико» в 2020 году. В минувшем сезоне 30-летний ганец сыграл за «канониров» в 40 официальных встречах, отличившись тремя голами. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.