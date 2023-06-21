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Два европейских гранда хотят подписать Коло-Муани слухи

21 Июня 2023 • 19:03 Комментировать

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает L’Equipe, «Бавария» готова предложить хорошую сумму «Айнтрахту» за 24-летнего француза. Однако «Манчестер Юнайтед» может перехватить футболиста, ведь в услугах Коло-Муани заинтересован лично рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

По данным источника, в меньшей степени за игроком следят «ПСЖ» и «Челси», а мадридский «Реал» решил отказаться от идеи приобретения форварда.

Отмечается, «Айнтрахт» может отпустить своего бомбардира, если за него предложат 60-70 млн евро чистыми плюс 30-40 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне Коло-Муани забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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