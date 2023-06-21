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«Брайтон» продлил контракт с Сармиенто официально

21 Июня 2023 • 19:02 Комментировать

Молодой эквадорский полузащитник «Брайтона» Джереми Сармиенто подписал новый контракт с «чайками», рапортует клубная пресс-служба. Дата его окончания – середина 2027 года.

«Рады подтвердить, что Джереми Сармиенто согласовал новый четырёхлетний контракт с опцией продления ещё на год», - сообщили в «Брайтоне».

Напомним, что в минувшем сезоне 21-летний эквадорец, выступающий на позиции атакующего полузащитника, сыграл за «чаек» в 12 официальных матчах, в которых отметился двумя ассистами.

«Брайтон» по итогу сезона финишировал на шестом месте и сыграет в сезоне следующем в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Джереми Сармиенто
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