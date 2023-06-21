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​«Милан» повесил ценник на Тонали

21 Июня 2023 • 18:56 Комментировать

Сразу несколько клубов на летнем трансферном рынке проявляют интерес к полузащитнику «Милана» Сандро Тонали. В число этих клубов входит английский «Ньюкасл», который уже направлял предложение по 23-летнему игроку, но «россонери» оно не устроило.

По данным CalcioMercato, «Милан» хочет заработать на трансфере Тонали как минимум 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сандро Тонали провёл за «Милан» 48 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и 10 результативных передач на партнёров. «Милан» занял четвёртое место в чемпионате Италии и получил билет в групповой этап Лиги чемпионов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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