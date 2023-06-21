​«Вест Хэм» и «Лион» поборются за хавбека «Атлетико»

Английский «Вест Хэм» и французский «Лион» в летнее трансферное окно хотят подписать полузащитника Жоффрея Кондогбия из «Атлетико». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Маттео Моретто.

Действующий контракт Кондогбия с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2024 года, то есть этим летом подписать игрока можно будет по хорошей цене. Портал transfermarkt оценивает 30-летнего полузащитника в 14 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Жоффрей Кондогбия провёл за «Атлетико» 27 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два голевых паса.