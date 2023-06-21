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​«Вест Хэму» интересен вариант с обменом Райса на игрока «Манчестер Сити»

21 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

На летнем трансферном рынке продолжается борьба за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. 24-летнего футболиста хотят видеть в своих рядах «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщалось, что «горожане» готовы включить в сделку своего игрока – Кэлвина Филлипса. По данным ESPN, «молотобойцам» интересен этот вариант, и лондонцы будут его изучать.

Кэлвину Филлипсу 27 лет. Летом 2022 года полузащитник перебрался в «Манчестер Сити» из «Лидса», но в завершившемся сезоне он играл мало.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Филлипса в 32 миллиона евро, а Райса – в 90.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Деклан Райс Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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