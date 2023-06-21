​Жоржиньо выбрал между «Арсеналом» и «Лацио»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо входит в сферу интересов «Лацио». В Риме футболист мог бы воссоединиться с Маурицио Сарри. Тем не менее, Жоржиньо не планирует возвращаться в Италию. По данным Evening Standard, 31-летний футболист предпочитает продолжить выступления за «Арсенал».

В «Арсенале» Жоржиньо оказался в конце января текущего года. С тех пор полузащитник провёл 16 матчей, в которых отдал один голевой пас. Действующий контракт Жоржиньо в северном Лондоне рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что «Арсенал» занял второе место в АПЛ и в следующем сезоне выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.