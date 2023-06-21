​Саудовский клуб сделал новое предложение по Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку хочет продолжить выступления за «Интер», но «Челси» отказывается снова отпускать игрока в аренду. Лондонцы могут лишь продать бельгийца, однако такой вариант миланскому клубу не подходит. Как следствие, 30-летний Лукаку готов рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Как сообщает TuttoMercatoWeb, вернувшийся в топ-дивизион «Аль-Ахли» (Джидда) сделал новое предложение по Лукаку.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл 37 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Лукаку в 40 миллионов евро.