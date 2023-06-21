Алемани прибыл в Мюнхен, чтобы закрыть сделку по Гюндогану

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани прибыл в Мюнхен, где встретится с полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом для согласования перехода на правах свободного агента. Об этом сообщает издание Sport.

При этом другой источник в лице журналиста Херарда Ромеро сообщает, что визит Алемани в Мюнхен также может быть связан с переговорами с «Баварией» по трансферу полузащитника Йозуа Киммиха. Сделка по переходу Гюндогана не зависит от исхода ситуации с Киммихом.

Отметим, что Илкай должен подписать с «Барселоной» контракт сроком на два года с опцией продления ещё на один сезон.