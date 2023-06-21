«Манчестер Юнайтед» дал Мактоминаю зелёный свет на уход

«Манчестер Юнайтед» этим летом готов расстаться со своим воспитанником Скоттом Мактоминаем. По информации от Talksport, шотландец получил от руководства зелёный свет на поиск новой команды.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за трансфер Мактоминая является лондонский «Вест Хэм», который уже ищет замену своему опорному полузащитнику и капитану Деклану Райсу. Напомним, англичанин сейчас близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Мактоминай в последнем сезоне получал мало игровой практики по сравнению с предыдущими кампаниями. Игрок больше не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага.