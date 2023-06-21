Хаверц сыграл большую роль в своём трансфере в «Арсенал»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц очень сильно настаивал на том, что хочет перебраться в соседний для «синих» «Арсенал». По информации от журналиста Фабрицио Романо, настрой Хаверца сильно повлиял на ход переговоров.

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета уверен, что Хаверц сможет заиграть в «Арсенале» при текущей системе. Сам Кай был убеждён проектом «канониров», поэтому быстро согласился на переход.

Напомним, трансфер 24-летнего Хаверца обойдётся «Арсеналу» в сумму в размере 75 миллионов евро с учётом бонусов. Немец в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги забил 7 голов в 35 матчах.