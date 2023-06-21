Романо: «Арсенал» согласовал трансфер Хаверца

Авторитетный журналист Фабрицио Романо у себя в социальных сетях подтвердил, что «Арсенал» согласовал с «Челси» условия трансфера нападающего Кая Хаверца. По информации от источника, команды сегодня утрясли все детали сделки.

Хаверц будет стоить «Арсеналу» 55 миллионов евро, но в будущем «канониры» могут заплатить ещё 20 миллионов за немца в виде различных бонусов. Условия личного контракта с самим Каем были согласованы уже давно.

Хаверц должен стать первым трансфером «Арсенала» в это окно. «Канониры» также усиленно работают над сделками по полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и защитнику «Аякса» Юррьену Тимберу.