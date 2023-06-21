Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» предложил за Маунта 56 миллионов евро с учётом бонусов, «Челси» снова отказался

21 Июня 2023 • 15:07 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки для трансфера полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «красные дьяволы» предложили за игрока 56 миллионов евро с учётом бонусов. Тем не менее, «Челси» снова отказался от предложения «красных дьяволов».

«Синие» будут готовы отпустить Маунта только за сумму свыше 70 миллионов евро, даже несмотря на то, что у полузащитника всего через год заканчивается контракт.

Ранее Маунт дал понять, что хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Мэйсон отметился тремя голами и двумя ассистами в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» дал Мактоминаю зелёный свет на уход
15:27 · Англия. Премьер-лига
Хаверц сыграл большую роль в своём трансфере в «Арсенал» 1
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил за Маунта 56 миллионов евро с учётом бонусов, «Челси» снова отказался
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» согласовали трансфер Хаверца
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать двух игроков за Райса
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Холанн показал весёлое селфи перед отпуском фото
14:07 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выдвинул важное требование новому клубу
13:51 · Англия. Премьер-лига
Мойес хотел бы видеть Магуайра в «Вест Хэме»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган согласился перейти в «Барселону», теперь всё зависит от клуба
13:22 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон сегодня прилетит в Лондон для завершения трансфера в «Челси»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тимбер хочет перейти только в «Арсенал»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Ди Марцио: Ковачич уже подписал контракт с «Манчестер Сити», скоро выйдет официальное объявление
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в шаге от трансфера нападающего «Челси»
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Рома» близка к трансферу Льоренте
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» получит за Ковачича 29 миллионов евро сразу, клуб также может получить 6 миллионов в виде бонусов
Все новости
Рекомендуем