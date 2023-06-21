«Манчестер Юнайтед» предложил за Маунта 56 миллионов евро с учётом бонусов, «Челси» снова отказался

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки для трансфера полузащитника Мэйсона Маунта из лондонского «Челси». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «красные дьяволы» предложили за игрока 56 миллионов евро с учётом бонусов. Тем не менее, «Челси» снова отказался от предложения «красных дьяволов».

«Синие» будут готовы отпустить Маунта только за сумму свыше 70 миллионов евро, даже несмотря на то, что у полузащитника всего через год заканчивается контракт.

Ранее Маунт дал понять, что хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Мэйсон отметился тремя голами и двумя ассистами в АПЛ.