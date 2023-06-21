«Арсенал» и «Челси» согласовали трансфер Хаверца

Лондонский «Арсенал» достиг договорённости с «Челси» по трансферу нападающего Кая Хаверца. По информации от The Athletic, клубы пришли к компромиссу по поводу суммы компенсации.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Хаверца 55 миллионов евро сразу. Ещё около 20 миллионов «Челси» в будущем может получить в виде бонусов, но это будет зависеть от конкретных обстоятельств.

Скоро футболисту будет назначен медицинский осмотр. Хаверц уже согласовал с «канонирами» условия личного контракта. Ранее Кай хотел перейти в мадридский «Реал», но команда Карло Анчелотти в конечном итоге решила отказаться от немца.