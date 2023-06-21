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«Манчестер Юнайтед» готов отдать двух игроков за Райса

21 Июня 2023 • 14:29 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» намерен включиться в гонку за полузащитником сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Декланом Райсом, об этом рапортует The Telegraph.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» готово включить в потенциальную сделку двух своих футболистов – защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминая. Также «МЮ» дополнит предложение денежной суммой, размер которой не разглашается.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Райса является лондонский «Арсенал». Сумма сделки оценивалась в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Деклан сыграл 37 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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