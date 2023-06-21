Сборная Норвегии во вторник вечером обыграла Кипр со счётом 3:1 в матче отбора на Евро-2024. Нападающий норвежской национальной команды Эрлинг Холанн в этой игре записал на свой счёт дубль.

После игры звёздный Холанн показал весёлое селфи в социальных сетях. Его футболист сопроводил надписью о том, что он отправляется в отпуск.

Отметим, что первый сезон в «Манчестер Сити» получился для Эрлинга Холанна очень насыщенным. 22-летний форвард забил 52 гола и в 53 официальных матчах и помог команде оформить требл – «горожане» выиграли Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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