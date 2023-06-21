Фелиш выдвинул важное требование новому клубу

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, который провел минувший сезон в аренде за лондонский «Челси», подыскивает себе новый клуб. Как стало известно журналистам AS, 23-летний португалец выдвинул важное требование потенциальным работодателям.

Обязательным условием Фелиша является участие нового клуба в Лиге чемпионов. Приоритетным направлением португальца называется Английская премьер-лига.

Первую половину прошлого сезона форвард провел за «Челси». Он принял участие в 16 поединках АПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячам. Зимой Жоау присоединился к «Атлетико» - на счету форварда четыре гола и три ассиста в 14 матчах Ла Лиги.