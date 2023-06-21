Мойес хотел бы видеть Магуайра в «Вест Хэме»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес хотел бы пригласить в свою команду центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Как сообщает журналист Джейсон Бёрт, шотландский специалист является большим поклонником 30-летнего капитана «красных дьяволов».

Напомним, Магуайр потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» под руководство Эрика тен Хага. Всё это вылилось в то, что руководство теперь хочет избавиться от Гарри этим летом.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает опцию с включением Магуайра в сделку по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, но хавбек в данный момент больше предпочитает вариант с «Арсеналом».