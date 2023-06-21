Гюндоган согласился перейти в «Барселону», теперь всё зависит от клуба

Каталонская «Барселона» получила согласие полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана на трансфер на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в социальных сетях.

По информации от источника, теперь сделка зависит от руководства «Барселоны», которое должно найти способ зарегистрировать новичка в условиях финансового кризиса. Напомним, Гюндогану ранее был предложен трёхлетний контракт на «Камп Ноу». За трансфер игрока при этом продолжает бороться лондонский «Арсенал».

Гюндоган закончил прошедший сезон Английской премьер-лиги с 8 голами и 4 результативными передачами в своём активе.