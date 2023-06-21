Николас Джексон сегодня прилетит в Лондон для завершения трансфера в «Челси»

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон очень близок к переходу в лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что «пенсионеры» согласовали с сенегальцем условия контракта и заплатят за него 35 миллионов евро отступных.

По информации от The Beautiful Game Podcast, сегодня Джексон должен прилететь в Лондон для завершения трансфера в «Челси». Отметим, что Николас приглянулся руководству «синих» тем, что способен сыграть не только в центре нападения, а и на фланге и на позиции оттянутого форварда.

22-летний Джексон в прошедшем розыгрыше Ла Лиги забил 12 голов, причём 9 из них сенегалец записал на свой актив в 8 последних турах.