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Николас Джексон сегодня прилетит в Лондон для завершения трансфера в «Челси»

21 Июня 2023 • 13:22 Комментировать

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон очень близок к переходу в лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что «пенсионеры» согласовали с сенегальцем условия контракта и заплатят за него 35 миллионов евро отступных.

По информации от The Beautiful Game Podcast, сегодня Джексон должен прилететь в Лондон для завершения трансфера в «Челси». Отметим, что Николас приглянулся руководству «синих» тем, что способен сыграть не только в центре нападения, а и на фланге и на позиции оттянутого форварда.

22-летний Джексон в прошедшем розыгрыше Ла Лиги забил 12 голов, причём 9 из них сенегалец записал на свой актив в 8 последних турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
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