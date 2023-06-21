Тимбер хочет перейти только в «Арсенал»

Центральный защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер этим летом намерен перебраться в лондонский «Арсенал». По информации от журналиста Марка Вервея, ни один другой вариант для продолжения карьеры нидерландца в данный момент не интересует.

Источник сообщает, что условия пятилетнего контракта между Тимбером и «Арсеналом» уже были согласованы. Юррьен в случае перехода будет получать 150 тысяч евро в неделю.

Недавно появились слухи о том, что «Арсенал» предложил 35 миллионов евро за Тимбера. «Аякс» ранее требовал за своего центрального защитника 50 миллионов. Год назад игрок отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».