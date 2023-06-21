Ди Марцио: Ковачич уже подписал контракт с «Манчестер Сити», скоро выйдет официальное объявление

Полузащитник Матео Ковачич уже подписал контракт с «Манчестер Сити». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, хорватский хавбек завершил переход в команду Хосепа Гвардиолы из лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что с учётом бонусов сумма трансфера Ковачича в будущем может достичь 35 миллионов евро. У хорвата оставался всего год по контракту с «Челси», благодаря чему «Манчестер Сити» оформил трансфер на выгодных для себя условиях.

Напомним, 29-летний Ковачич ранее не смог договориться о новом контракте с «Челси». Футболист покидает команду после пяти проведённых сезонов.