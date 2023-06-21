«Арсенал» в шаге от трансфера нападающего «Челси»

Лондонский «Арсенал» находится в шаге от того, чтобы приобрести у лондонского «Челси» нападающего Кая Хаверца. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, сумма сделки с учётом бонусов должна составить 76 миллионов евро.

Если верить источнику, в данный момент между клубами идут переговоры о структуре сделки. Обсуждаются сроки выплат и условия бонусов. Сам Хаверц уже давно согласовал контракт с «Арсеналом» и выразил желание играть в команде Микеля Артеты.

Напомним, Хаверц перебрался в «Челси» летом 2021 года из леверкузенского «Байера». Лондонский клуб тогда заплатил за него 80 миллионов евро и сделал самым дорогим игроком в своей истории.