«Рома» близка к трансферу Льоренте

Защитник «Лидса» Диего Льоренте близок к переходу в «Рому» на постоянной основе, об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Согласно сведениям инсайдера, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Условия личного контракта игрока с «волками» уже согласованы.

Напомним, что Диего выступал за «Рому» на правах аренды во второй части прошлого сезона. 29-летний исполнитель принял участие в девяти матчах итальянского чемпионата, не отметившись голевыми действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.