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«Челси» получит за Ковачича 29 миллионов евро сразу, клуб также может получить 6 миллионов в виде бонусов

21 Июня 2023 • 12:58 Комментировать

Стали известны условия сделки между «Манчестер Сити» и «Челси» по трансферу полузащитника Матео Ковачича. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонская команда получит за хорвата 29 миллионов евро сразу. Ещё 6 миллионов «синие» могут получить в будущем в виде различных бонусов. Это зависит не от индивидуальных выступлений Ковачича, а от того, выиграет ли хавбек с «горожанами» определённые трофеи.

Напомним, Ковачич провёл в составе «Челси» 5 лет после перехода из мадридского «Реала». Матео выиграл с клубом Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. В финальном матче той кампании «Челси» обыграл как раз «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

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Челси Манчестер Сити Матео Ковачич трансферы футбола - лето 2023
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