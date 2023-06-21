«Челси» получит за Ковачича 29 миллионов евро сразу, клуб также может получить 6 миллионов в виде бонусов

Стали известны условия сделки между «Манчестер Сити» и «Челси» по трансферу полузащитника Матео Ковачича. По информации от журналиста Фабрицио Романо, лондонская команда получит за хорвата 29 миллионов евро сразу. Ещё 6 миллионов «синие» могут получить в будущем в виде различных бонусов. Это зависит не от индивидуальных выступлений Ковачича, а от того, выиграет ли хавбек с «горожанами» определённые трофеи.

Напомним, Ковачич провёл в составе «Челси» 5 лет после перехода из мадридского «Реала». Матео выиграл с клубом Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. В финальном матче той кампании «Челси» обыграл как раз «Манчестер Сити» со счётом 1:0.