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«Милан» считает, что 60 миллионов евро – это недостаточно для трансфера Тонали

21 Июня 2023 • 12:51 Комментировать

«Милан» не намерен принимать предложение «Ньюкасла» по трансферу полузащитника Сандро Тонали. Напомним, команда Эдди Хау ранее предложила 60 миллионов евро за хавбека сборной Италии.

Журналист Николо Скира сообщает, что «Милан» считает 60 миллионов евро недостаточно суммой для трансфера Тонали. Сам Сандро любит свою нынешнюю команду и не намерен уходить этим летом.

Источник также отмечает, что ту же сумму в размере 60 миллионов евро «Ньюкасл» несколько дней назад предлагал за другого итальянского полузащитника – Николо Бареллу из миланского «Интера». «Нерадзурри» отказались от этого предложения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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