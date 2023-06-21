«Манчестер Сити» подписал звёздного полузащитника

Хорватский полузащитник Матео Ковачич покинул лондонский «Челси» и перешел в другой английский топ-клуб – «Манчестер Сити». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит 30 миллионов фунтов. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование и поставит подпись под долгосрочным трудовым соглашением.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 37 поединков за «пенсионеров» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 миллионов евро.