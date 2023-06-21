Маркизио: «Был бы рад видеть Фраттези в «Ювентусе»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио призвал «старую синьоры» приобрести хавбека Давиде Фраттези из «Сассуоло». Напомним, «старая синьора» как раз заинтересована в молодом итальянце.

«Был бы рад видеть Фраттези в «Ювентусе», но не только потому, что он является моим другом. Давиде мне очень нравится, он отлично справляется, благодаря чему интересен многим топ-клубам. Надеюсь, он получит шанс играть на самом высоком уровне. Фраттези заслуживает этого. Ему нужна команда, которая поможет ему вырасти и выйти на другой уровень», – цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в трансфере Фраттези также заинтересованы «Рома» и миланский «Интер».