Звезда АПЛ Кейн выбрал новый клуб

Звезда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. По сообщениям журналистов Daily Mail, 29-летний нападающий хочет стать игроком «Манчестер Юнайтед». Бомбардир надеется, что манкунианцы смогут договориться со «шпорами» о трансфере этим летом.

Гарри играет за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Срок действующего контракта футболиста с лондонцами рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает голеадора в 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провел 38 поединков, в которых записал себе в актив 30 забитых мячей и три результативных паса.

Суперзвезда АПЛ может заменить Мбаппе в «ПСЖ»