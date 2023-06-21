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Хадсон-Одои интересен клубам из Англии, Германии и Саудовской Аравии

21 Июня 2023 • 12:32 Комментировать

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои интересен клубам из трёх разных стран. По информации от Sky Sports, в ближайшее время агент футболиста проведёт переговоры с руководством «Челси», чтобы обсудить будущее своего клиента.

Напомним, прошлый сезон Каллум провёл на правах аренды за леверкузенский «Байер», но уже в следующей кампании англичанин может оказаться в другом клубе из Бундеслиги. Отмечается, что к игроку также есть интерес со стороны клубов АПЛ и Саудовской Аравии.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои отметился отметился одной результативной передачей в 14 матчах за леверкузенский «Байер» в чемпионате Германии.

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Челси Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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