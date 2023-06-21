Хадсон-Одои может уехать в Саудовскую Аравию

Хавбек лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть Европу и продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в подписании 22-летнего футболиста заинтересованы два представителя чемпионата Саудовской Аравии. Названия клубов пока держатся в секрете.

При этом пока неизвестно, как относится сам Каллум к подобному развитию своей карьеры. В минувшем сезоне Хадсон-Одои выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер». Англичанин принял участие в 14 поединках Бундеслиги, в которых отметился голевой передачей.