«Арсенал» восхищается Мойсесом Кайседо, но игрок не является приоритетом клуба

Лондонский «Арсенал» восхищается полузащитником «Брайтона» Мойсесом Кайседо, но в данный момент эквадорец не является приоритетом клуба в это трансферное окно. Руководство «канониров» отдаёт предпочтение другому опорному полузащитнику – Деклану Райсу, который стоит в районе 130 миллионов евро.

Напомним, Кайседо в прошедшем сезоне стал одним из главных открытий Английской премьер-лиги. В январе «Арсенал» был готов купить полузащитника, но «Брайтон» потребовал за игрока слишком большую сумму. Теперь фаворитом на трансфер Мойсеса считается лондонский «Челси». Сумма трансфера оценивается в районе 80-90 миллионов евро.