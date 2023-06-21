«Арсенал» с большой долей вероятности продаст Балогуна этим летом

Лондонский «Арсенал», скорее всего, продаст своего нападающего Фоларина Балогуна этим летом. По информации от журналиста Дэвида Орнштейта, футболист не намерен оставаться в команде в статусе запасного. Именно поэтому американец с большой долей вероятности будет продан.

Напомним, Балогун в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за французский «Реймс», где настрелял 21 гол в чемпионате и стал четвёртым лучшим бомбардиром Лиги 1. В данный момент фаворитом на трансфер Фоларина является немецкий «РБ Лейпциг».

Источник сообщает, что потенциальным покупателям придётся заплатить солидную сумму за Балогуна, чтобы договориться с «Арсеналом».